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Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü

06.03.2021 20:47 | Son Güncelleme:
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Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan balıkçı barakası küle döndü.Olay, Sakarya’nın Karasu ilçesi Küçük Karasu Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan balıkçı barakası küle döndü.

Olay, Sakarya’nın Karasu ilçesi Küçük Karasu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kır isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen balıkçı barakasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev topuna dönen barakayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen barakaya müdahale etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Çıkan yangında barakadan geriye yanmış odun parçaları kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alev topuna dönen balıkçı barakası küle döndü

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