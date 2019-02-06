Alev topuna dönen hafif ticari araçtaki Kuran-ı Kerim, zarar görmedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, araçta bulunan Kuran-ı Kerim ise alevlerden etkilenmedi.

Olay, akşam saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine giden Mehmet Sarıgül yönetimindeki 16 ACS 568 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü Sarıgül, aracı yol kenarına çekerek aşağı indi. Alevler kısa sürede aracın ön kısmını sardı. Sarıgül'ün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan, araçtan çıkarılan Kuran-ı Kerim'in ise alevlerden etkilenmediği görüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

