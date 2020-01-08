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  4. Alev topuna dönen otomobilden sürücüyü itfaiye çıkarttı

Alev topuna dönen otomobilden sürücüyü itfaiye çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 05:23 | Son Güncelleme

Pendik’te gece saatlerinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple içerisinde sürücüsü varken birden bire yanmaya başladı. Yoldan geçen bir diğer sürücünün durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen otomobili söndürürken diğer taraftan içerisindeki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Pendik ilçesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Aydos Caddesi’nde meydana geldi.

Adem Polat yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobili gören bir başka sürücü hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobilde mahsur kalan Polat’ı kurtarmak için zamanla yarıştı. Kısa sürede araçtan çıkartılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Polat, daha sonra en yakın noktada bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Polat’ın kontrolünde olan otomobilde yangının neden çıktığı ekipler tarafından araştırılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pendik araç yangını

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