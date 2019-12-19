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Alev topuna dönen servisten son anda kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan servis aracından bulunan öğrenci ve personeller, saniyelerle kurtuldu.Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı’nda meydana gelen olayda; Adnan Menderes Üniversitesi’ne öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Ercan Çömlek idaresindeki 09 P 0129 plakalı servis aracında, seyir halindeyken elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan servis aracından bulunan öğrenci ve personeller, saniyelerle kurtuldu.
Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı’nda meydana gelen olayda; Adnan Menderes Üniversitesi’ne öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Ercan Çömlek idaresindeki 09 P 0129 plakalı servis aracında, seyir halindeyken elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Midibüste bulunan yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yapan Çömlek, alevlerin artmasına engel olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sırasında yaşanan patlamanın ardından araç alev topuna döndü. Kısa sürede yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması başlattı. Yangında servis midibüsü kullanılamaz hela gelirken, yangın anında personel ve öğrenci servisi olarak kullanılan araçta bulunanların zamanında tahliye edilmesi olası bir facianın önüne geçti.

Aracını yanmaktan son anda kurtardı
Patlama sesini duyup balkona çıktığında park halindeki aracının yanında bir midibüsün yanmakta olduğunu gören Figen Seçkin, riski göze alarak itfaiyecilerin de yardımıyla aracını kurtarmayı başardı. Seçkin, “Balkona çıktığımda midibüs alevler içinde yanıyordu. Ayakkabımı bile giymeden hemen aşağıya indim. Aracım yangının ön tarafındaydı. İtfaiyecilerin yardımıyla aracımı kurtardım. Panik halinde herkes bir şeyler yapmaya çalışıyordu. İş işten geçmişti, alevler çoktan aracı sarmıştı. Aracımda çok küçük bir hasar oluştu ama önemeli olan can kaybının yaşanmaması” dedi.

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