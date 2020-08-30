Alev topuna dönen tırın yanma anı güvenlik kamerasında

Bursa’da park halinde alev topuna dönen tırın yanma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl‘de birkaç firmadan yüklediği mobilyaları Gürcistan’a götürmek için hazırlanan şoför, tırı İnegöl Alanyurt yolundaki otoparka park etti. Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören yoldan geçenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içi mobilya dolu yanan tıra müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Tır tamamen yanarak kül olurken, tırın dorsesinde bulunan mobilyaların çoğu zarar gördü.

Tırın yanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk olarak şoför tarafından kıvılcımların yükseldiği görüntülerde, bir anda tır alev alıyor. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri de güvenlik kamerasına takılıyor.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

