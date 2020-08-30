HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alev topuna dönen tırın yanma anı güvenlik kamerasında

Alev topuna dönen tırın yanma anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Bursa’da park halinde alev topuna dönen tırın yanma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi.

Bursa’da park halinde alev topuna dönen tırın yanma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl‘de birkaç firmadan yüklediği mobilyaları Gürcistan’a götürmek için hazırlanan şoför, tırı İnegöl Alanyurt yolundaki otoparka park etti. Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören yoldan geçenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içi mobilya dolu yanan tıra müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Tır tamamen yanarak kül olurken, tırın dorsesinde bulunan mobilyaların çoğu zarar gördü.
Tırın yanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk olarak şoför tarafından kıvılcımların yükseldiği görüntülerde, bir anda tır alev alıyor. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri de güvenlik kamerasına takılıyor.
Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
TRT duyurdu! Yarın başlıyorTRT duyurdu! Yarın başlıyor
Ogün Samast tahliye mi oldu? Dink'in katili Ogün Samast kimdir?Ogün Samast tahliye mi oldu? Dink'in katili Ogün Samast kimdir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Diğer Haberler
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
TRT EBA TV yayınları özel içerikleriyle yarın başlıyor
TRT duyurdu! Yarın başlıyor
Giresun'dan bir acı haber daha... Ölü sayısı yükseldi
Giresun'da ölü sayısı yükseldi
Devletin zirvesi Anıtkabir’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
Erdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlar
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
3 büyüklüğündeki deprem sonrası şok uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.