HABER
  4. Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli tutuklandı

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:09 | Son Güncelleme

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizip, yazı yazan ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Bora Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli tutuklandı

Olay, bu sabah ilçeye bağlı Dedeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bora Ç., Alevi ailelerin oturduğu 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemi ile çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Kapı ve duvarlarındaki çarpı işaretlerini görüp yazıları okuyan ev sahipleri, jandarmayı aradı.

20200103_2_40141085_50883620_Web

TUTUKLANDI

Hemen araştırma başlatan jandarma, aynı mahallede yaşayan şüpheli Bora Ç.'yi (35) yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden boya kalemi çıkan Bora Ç., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Bora Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
20200103_2_40141085_50883618_Web
(DHA / AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Alev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi, ağır yaralandıAlev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi, ağır yaralandı
Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybettiKarbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya alevi evlerine işaret işaret tutuklama

En Çok Okunan Haberler

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesti

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesti

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden 'Irak' uyarısı!

Deniz 30 metre çekildi, balıkçı tekneleri ortada kaldı

Yer: Marmaraereğlisi! Her yıl aynı tarihlerde aynı olay

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldüren babaya 12 yıl hapis cezası

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Harun Çelik tutuklandı

MİT Arnavutluk'ta yakalamıştı! Yeni gelişme

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan ile ilgili karar verildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.