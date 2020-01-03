Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli tutuklandı

Olay, bu sabah ilçeye bağlı Dedeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bora Ç., Alevi ailelerin oturduğu 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemi ile çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Kapı ve duvarlarındaki çarpı işaretlerini görüp yazıları okuyan ev sahipleri, jandarmayı aradı.

TUTUKLANDI

Hemen araştırma başlatan jandarma, aynı mahallede yaşayan şüpheli Bora Ç.'yi (35) yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden boya kalemi çıkan Bora Ç., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Bora Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



(DHA / AA)



