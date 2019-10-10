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Alevi Bektaşi Vakfından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

Vakfın Genel Başkanı Özdemir Özdemir: - "Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenme günüdür"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenme günüdür." ifadelerini kullandı.

Özdemir, yazılı açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın tüm insanlığa barış, huzuru, güven ve emniyeti tesis etmek amacıyla başlatıldığını aktaran Özdemir, "Gücünü tarihinden, imanını dininden, onurunu yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan, haklılığını mazlum milletten alan yüce Türk ordusu tarihinin hiçbir yerinde ve anında işgalci olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk askerinin zaferlerinde muvaffak olmasını dileyen Özdemir, "Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenme günüdür. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere harekata katılan cephe gerisinde ordumuzun ikmalini sağlayan askerlerimizi kutluyorum. Tüm dünyaya Türk'ün sabır ve gücünü gösterdikleri için Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak onurlu ve kararlı duruşlarını can yürekten destekliyor, emirlerinde olduğumuzu haykırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Barış Pınarı Harekatı Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir

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