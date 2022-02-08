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Alevi Dernekleri Federasyonu'ndan elektrik faturası kararı! 'Ödemeyeceğiz...'

08.02.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemevlerinin elektrik faturasındaki 'tüketici grubu' kategorisinde ‘ticarethane tarifesi’ yazması ve faturalarının çok yüksek oranda hesaplanması tepkileri de beraberinde getirdi. Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat yaptığı son dakika açıklamasında elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

Alevi Dernekleri Federasyonu'ndan elektrik faturası kararı! 'Ödemeyeceğiz...'

Son dakika haberleri... Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturalarını ödememe kararı aldığını açıkladı. Federasyon, yüksek faturalarla ilgili Çarşamba günü mahkemeye başvuracağını duyurdu. Alevi Dernekleri Federasyonu, cemevlerine gelen elektrik faturaların tepki göstererek ödememe kararı aldığını duyurdu.

Federasyon Başkanı ve Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, yaptığı açıklamada yüksek faturalarla ilgili Çarşamba günü mahkemeye başvuracaklarını duyurdu. Fırat, "Bu ülkede diğer ibadethanelere ne hak tanınıyorsa bize de onun sağlanmasını istiyoruz. 28 kurum bu kararı imzaladı, ama yarın yüzlerce cemevimiz buna imza atacaktır" dedi.

"Cemevlerinin ticarethane değil ibadethane olduğunu" söyleyen Fırat, şöyle konuştu:

"Biz 'Cemevi ibadethane' diyorsak buna 'İbadethane değildir' hakkını kimse kendinde görmemeli. Bu boyutuyla ilgili biz her anlamda yasal çerçevede, haklarımızı alana kadar geniş çaplı bir çalışma yapacağız, eylemler yapacağız. Kısacası biz eşit yurttaşlık istiyoruz."

CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN'DAN DESTEK

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda federasyonun elektrik faturalarını ödememe kararına destek verdi. Özkan, "Bu kararı sonuna kadar destekliyorum. Cemevleri ibadethanedir. Türkiye'yi yakıp kavuran elektrik ve doğal gaz zamları geri alınana kadar her yurttaş bu dayanışmaya katılabilir. Ve zamların geri alınması için dava açabilir" ifadesine yer verdi.

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CEMEVİNE 30 BİN TL ELEKTRİK FATURASI

İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği, geçen hafta yaptığı açıklamada cemevine 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğal gaz faturası geldiğini duyurarak tepki göstermişti. Söz konusu elektrik faturasında "Tüketici Grubu" kategorisinde "Ticarethane Tarifesi" ifadesi kullanılmıştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Özkan, cemevinin bu açıklamasının ardından faturaları sosyal medya hesabında paylaşarak Alevilerin inanç merkezlerinin elektrik gibi giderlerinin devlet tarafından karşılanmadığını belirterek eleştirmişti. Özkan, "Önergeler verdik, reddedildi. Vergilerini almaya gelince alan AKP, ihtiyaç karşılamaya gelince ayrımcılık yapıyor" ifadesine yer vermişti.

Anka / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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