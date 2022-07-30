HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alevi dernekleri ve cemevine peş peşe saldırı! Ankara Emniyeti'nden kritik açıklama

Alevi dernekleri ve cemevine peş peşe saldırı! Ankara Emniyeti'nden kritik açıklama

30.07.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bazı alevi dernekleri ve bir cemevine saldırı düzenlendi. Saldırı görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Toplamda 3 saldırı gerçekleştirildiği tespit edilirken bütün saldırıları düzenleyen kişinin A.O.K. olduğu belirlendi. Ekipler, şüpheli saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Alevi dernekleri ve cemevine peş peşe saldırı! Ankara Emniyeti'nden kritik açıklama

Ankara'da iki alevi derneği ve bir cemevine saldırı düzenlendi. Saldırı görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi. Ankara Emniyet Müdürlü konuyla ilgili Twitter adresinden açıklamada bulundu. Tüm saldırıların aynı kişi tarafından yapıldığının belirlenmesinin ardından saldırgan gözaltına alındı.

1

VİDEO HIZLICA YAYILDI

Söz konusu videoda cemevinde oturan vatandaşların bir anda üzerine sandalye fırlatıldığı görülüyor. Hiçbir şeyden habersiz saldırıya uğrayan vatandaşlar önce neye uğradıklarını şaşırarak kendilerini korumaya almaya çalışıyor. Saldırganın art arda eline geçen nesneleri cemevinin içinde bulunanlara atmasının ardından bir vatandaş saldırgana doğru harekete geçiyor. Korkan saldırganın daha sonra elindekileri bırakarak kaçmaya başlıyor.

4

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

FY71ECcWAAkn0oJ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şahı Merdan Kültür Evleri ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde her 3 olayı da A.O.K. isimli şansın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serinlemek istemişti! Kahreden olay...Serinlemek istemişti! Kahreden olay...
Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!
Eyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacakEyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacak
Anahtar Kelimeler:
alevi saldırı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli oldu

Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."

Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."

Eğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladı

Eğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladı

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

İlhan İrem'e veda! Vasiyeti yerine geldi

İlhan İrem'e veda! Vasiyeti yerine geldi

Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"

Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"

İlginizi Çekebilir

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.