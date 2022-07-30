Alevi dernekleri ve cemevine peş peşe saldırı! Ankara Emniyeti'nden kritik açıklama

Ankara'da iki alevi derneği ve bir cemevine saldırı düzenlendi. Saldırı görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi. Ankara Emniyet Müdürlü konuyla ilgili Twitter adresinden açıklamada bulundu. Tüm saldırıların aynı kişi tarafından yapıldığının belirlenmesinin ardından saldırgan gözaltına alındı.

VİDEO HIZLICA YAYILDI

Söz konusu videoda cemevinde oturan vatandaşların bir anda üzerine sandalye fırlatıldığı görülüyor. Hiçbir şeyden habersiz saldırıya uğrayan vatandaşlar önce neye uğradıklarını şaşırarak kendilerini korumaya almaya çalışıyor. Saldırganın art arda eline geçen nesneleri cemevinin içinde bulunanlara atmasının ardından bir vatandaş saldırgana doğru harekete geçiyor. Korkan saldırganın daha sonra elindekileri bırakarak kaçmaya başlıyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şahı Merdan Kültür Evleri ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde her 3 olayı da A.O.K. isimli şansın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir” denildi.

