Alevi ritüelleri uluslararası kamuoyuna İzmir'den duyurulacak

Gülizar Biçer Karaca, törendeki konuşmasında, Türkiye'de daha önce inanç üzerinden karalama, ayrıştırma planları yapıldığını belirterek "Hem bilimsel hem inançsal açıdan semahlarıyla, türküleriyle, deyişleriyle herkese Alevilik-Bektaşilik kavramlarını anlatacak etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Alevilik Bektaşilik üzerinden bizleri farklı göstermeye çalışarak ötekileştiren bir anlayışla geçti günlerimiz, zamanlarımız. Biz bu oyunlara hiç gelmedik, bundan sonra da gelmemek için bir olacağız." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası İzmir Alevilik Bektaşilik Günleri açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Türkiye, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen Alevi toplulukları temsilcileri katıldı.

- Cemevlerinin ibadethane olarak imar planlarına işlenmesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ritüelin inanç sisteminde son derece zengin anlamlar içerdiğini ifade etti.

Büyükşehir Meclisinde İzmir'deki cemevlerinin ibadet yeri olarak imar planlarına işlenmesinin gündemde olduğunu aktaran Soyer, "Bu konuda uzun süredir devam eden çalışmalar sonuçsuz bırakılmış, bir türlü gerçekleşmemiş. Bir umudun hayata geçmesini diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesini yakından takip ediniz."

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ersal, İzmir’de geçen haftalarda elim bir olay yaşandığına dikkati çekerek “Haddini bilmeyen bir insan, bir evin duvarına ‘Defol Alevi’ yazdı ama şimdi İzmir'in caddelerine, sokaklarına, köprü üstlerine Alevi Bektaşi ismi yazıldı. Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Açılışın ardından Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu'nda ilk gün konusu olan Alevi Müzik Kültürü ile ilgili sunumlar yapıldı.