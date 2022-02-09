Alevi vatandaşlara sosyal medyadan küfürler yağdıran kişi tutuklandı

Büyük tepki çeken videoda Yakup T. isimli sosyal medya kullanıcısı alevilere karşı ağza alınmayacak küfürler etmişti. Yaklaşık 1,5 dakika süren küfür dolu videonun ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.



Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren görüntüleri ortaya çıkan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli kısa süre sonra polis ekiplerince İzmit'te gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T'nin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada ise sosyal medya platformlarında, çeşitli inanç gruplarına ve sosyal kesimlere yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gerekli adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada milletimizin ortak değerlerine ve inançlarına hakaret eden şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma adli makamlar tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında, Alevi vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan Y.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.T, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (DHA-AA)

