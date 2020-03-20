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Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 02:01 | Son Güncelleme

"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Pınar Fidan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken Pınar Fidan ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan'ın evine gitti.

Adresinde bulunamayan komedyen Pınar Fidan, ifade vermek için avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne geldi.

Fidan, emniyette alınan ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Komedyen Fidan'ın söz konusu ifadelere ilişkin, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz." dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Stand-up gösterisinde Pınar Fidan'ın Madımak Olayı'na gönderme yaparak Aleviler için kullandığı ifadeler büyük tepki toplamıştı.

Fidan’ın tepki çeken sözleri şu şekilde:

“Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yandan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var.”
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