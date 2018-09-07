Alevler 2 asırlık ahşap binayı küle çevirdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesindeki kullanılmayan 2 asırlık ahşap bina, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında küle döndü. Alevler, yakındaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Menteşe'deki İsmet İnönü Caddesi üzerinde yer alan, kullanılmayan 2 asırlık ahşap binada, saat 05.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 2 katlı binadaki yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, su sıkarak, alevlere müdahale etti. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu yakındaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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