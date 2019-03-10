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Alevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Alevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Alaşehir'e 40 kilometre mesafedeki kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi'nde, Hüseyin Çınarcık'ın (30)sahibi olduğu iki katlı ahşap evde, bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü., Alevler, tüm evi sararken, komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Alaşehir ve Uluderbent İtfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahale etti. 1 saatlik çaba sonucu alevler güçlükle söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Yangını haber alarak tarlasından dönen Hüseyin Çınarcık, gözyaşlarını tutamadı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Alevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdiAlevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdiAlevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdi

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