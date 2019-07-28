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Alevler arasında kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangınında alevler arasında kalan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi yolu üzerinde etrafı tel örgülerle kapatılan bir arazide anız yangını meydana geldi.

Alevler arasında kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman’da, meydana gelen anız yangınında alevler arasında kalan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi yolu üzerinde etrafı tel örgülerle kapatılan bir arazide anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden ve o esnada arazi içerisinde bulunan bir sokak köpeği yanmamak için sağa, sola koşturmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ettikleri esnada alevlerden kaçmaya çalışan sokak köpeğini fark etti. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da yanmak üzere olan köpeği bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan köpeğe ekipler tarafından su verildi. Köpek daha sonra bırakıldı.
Öte yandan anız yangını ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Alevler arasında kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Alevler arasında kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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