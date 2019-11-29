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Alevler arasında kalan muhabbet kuşunu kurtarmak isterken ölüyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:52 | Son Güncelleme

İZMİT’te, evinde çıkan yangını görünce, muhabbet kuşunu kurtarmak için içeri giren Ferhat Yağcı, itfaiye ekiplerince baygın halde bulundu.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT’te, evinde çıkan yangını görünce, muhabbet kuşunu kurtarmak için içeri giren Ferhat Yağcı, itfaiye ekiplerince baygın halde bulundu. Dumandan etkilendiği belirlenen Yağcı, hastanede tedaviye alınırken, muhabbet kuşu öldü.
Yangın, öğle saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. Evin salonunda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede evi sardı. Çevre sakinleri dumanı görüp, itfaiyeyi aradı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahake eden itfaiye ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde, Ferhat Yağcı’yı kucağında muhabbet kuşunun bulunduğu kafesle baygın halde buldu. Hemen dışarı çıkarılan Yağcı, hastaneye kaldırıldı. Kafesteki muhabbet kuşunun ise öldüğü belirlendi.
Ferhat Yağcı’nın yangının başladığı anda dışarıda olduğu, muhabbet kuşunu kurtarmak için arka pencereden eve girdiği öğrenildi.
İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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