HABER

Alevler arasında mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kereste deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Gaziantep’te bir kereste deposunda çıkan yangında alevler arasında kalan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alevler 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde (KÜSGET) bulunan ve orman ürünlerinin satışının yapıldığı bir depoda akşam saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen toplam 18 araç ve 48 personelden oluşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Bitişikteki bir iş yerine de sıçrayan alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Alevler arasından kedi kurtarıldı
İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarına yardım eden vatandaşlar, alevler esnasında içeriden kedi sesi geldiğini duydu. Yoğun gaz ve dumana rağmen harekete geçen vatandaşlar, içerideki kediyi bularak dışarıya çıkardı.
Nedeni henüz bilinmeyen yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Zaman zaman alev alan keresteler nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekiplerinin iş yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Malatya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıMalatya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.