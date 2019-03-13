Alevler gökyüzüne yükseldi! Gören oraya koştu

Mahallelerde yakılan ateşlerle bir arayan gelen Azerbaycanlılar, ülkenin en önemli bayramını şarkı ve türküler eşliğinde kutladı. Eğlenceli anlara halaylarla eşlik eden insanlar, geceyi ateşlerin üzerinden atlayarak sonlandırdı.

Azerbaycan'da, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın sembollerinden 'rüzgar çarşambası' kutlandı.

Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan 'dört çarşambanın' üçüncüsü olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan 'rüzgar çarşambası' dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi.

Ülkede en önemli bayram olarak kabul edilen nevruz nedeniyle ateş etrafına toplanan halk, şarkı ve türküler söyleyerek eğlendi. Milli dansların yapılığı, halayların çekildiği eğlenceler, çocukların ateşin üzerinde atlamasıyla son buldu.