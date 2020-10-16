Alevler içinde kaldı! Son anda kurtarıldı

Olay, ilçe merkezi istasyon kavşağında meydana geldi. Otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü Mehmet Şen’in alevler içerisinde kaldığını gören, çevredeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Çevredekilerinde yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Mehmet Şen’in vücudunda yanıklar oluştu. Sürücü Şen, yol kenarına oturarak yanan otomobilini izledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Şen’i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaynak: DHA



