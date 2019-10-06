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Alevler iki evi kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, yandaki eve de sıçradı.

Alevler iki evi kül etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, yandaki eve de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki ev de kulanılmaz hale geldi.
Saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde, Ahmet Özen'e (84) ait tek katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevler, yandaki yine Özen'e ait olan ve bir süre önce kiraya verdiği öğrenilen tek katlı eve de sıçradı. Alevleri fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da her iki evde yaşayanları tahliye etti. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Önce alevlerin daha fazla yayılmasının önüne geçildi. Ardından da 30 dakikalık çaba sonucu alevler tamamen söndürüldü. Her iki evde kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Alevler iki evi kül ettiAlevler iki evi kül ettiAlevler iki evi kül etti

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