Alevler mahalleyi sardı! Evde bulunan tüpleri böyle korudular

Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor.

Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi’ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı.

SEFERBER OLDULAR

Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler metrelerce yükseldi. Yangının mahalleyi sardığını gören ev sahipleri, adeta seferber oldu.

TÜPLERİ EL ARABASININ ALTINA GİZLEDİ

Mahallede bulunan bir vatandaş olası bir yangın anında evde bulunan tüplerin patlaması sonucu yaşanabilecek can kaybının önüne geçmek için, tüpleri evin 200 metre ilerisine taşıyarak el arabasının altına gizledi.

Bir başka kişi ise etrafının saran alevlerin arasında son ana kadar kalarak, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için elinde bulunan zeytin dalı ile müdahale etti.

Her iki vatandaşın da davranışı büyük taktir topladı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar ve ekiplerin alevlerin mahalleye girmesini güçlükle engelledi.

Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor. Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. (İHA)



