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Alevler mahalleyi sardı! Evde bulunan tüpleri böyle korudular

02.08.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor. Yangının son ulaştığı mahalle olan Beydiğin Mahallesi’nde bir vatandaş, evinde bulunan tüpleri patlama riskine karşı el arabasının altında korudu. Bir başka vatandaş ise canı pahasına eline aldığı zeytin dalları ile alevlere müdahalede bulundu.

Alevler mahalleyi sardı! Evde bulunan tüpleri böyle korudular

Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor.

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Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi’ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı.

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SEFERBER OLDULAR

Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler metrelerce yükseldi. Yangının mahalleyi sardığını gören ev sahipleri, adeta seferber oldu.

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TÜPLERİ EL ARABASININ ALTINA GİZLEDİ

Mahallede bulunan bir vatandaş olası bir yangın anında evde bulunan tüplerin patlaması sonucu yaşanabilecek can kaybının önüne geçmek için, tüpleri evin 200 metre ilerisine taşıyarak el arabasının altına gizledi.

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Bir başka kişi ise etrafının saran alevlerin arasında son ana kadar kalarak, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için elinde bulunan zeytin dalı ile müdahale etti.

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Her iki vatandaşın da davranışı büyük taktir topladı.

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Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar ve ekiplerin alevlerin mahalleye girmesini güçlükle engelledi.

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Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor. Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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