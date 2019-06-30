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Alevler Neopolis’in gecesini aydınlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 22:46 | Son Güncelleme

Kuşadası’nın en önemli kültürel miraslarından olan Neopolis’i bünyesinde barından Yılancı Burnu Yarımadası’nda piknikçilerin neden olduğu yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Alevler Neopolis’in gecesini aydınlattı

Kuşadası’nın en önemli kültürel miraslarından olan Neopolis’i bünyesinde barından Yılancı Burnu Yarımadası’nda piknikçilerin neden olduğu yangında 20 dönüm alan zarar gördü. Gece karanlığında metrelerce yükselen alevler, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; saat 21.15 sıralarında Kuşadası’nın en önemli kültürel varlıklarından olan Neopolis Antik Kenti’nin üzerinde bulunduğu Yılancı Burnu Yarımadası’nda yangın çıktı. Yılancı Bunu Yarımadası’nın Samos Adası’na bakan bölümündeki ağaçlık ve fundalık alandan yükselen alevler, gece karanlığını aydınlattı.
Şehir merkezine yakın bir noktada bulunan alandan yükselen alevleri fark eden çevre sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine, bölgeye çok sayıya itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde, yangın 45 dakikada kontrol altına alındı.
Yaklaşık 20 dönüm arazinin kül olduğu yangın bölgesinde inceleme yapan polis ekipleri, piknikçilerden kalan içki şişeleri ve terlikler buldu. Yangına neden olduğu iddia edilen piknikçilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alevler Neopolis’in gecesini aydınlattı

Alevler Neopolis’in gecesini aydınlattı

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