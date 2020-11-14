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Alevler önüne geleni yaktı; 2 traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet balya ve 3 ahır kül oldu

14.11.2020 15:01 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Karapazar Mahallesinde çıkan ve yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında; 2 çift çeker traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet yonca balyası ve 3 ahır kül oldu.Edinilen bilgilere göre yangın, 2 gece önce park halindeki kamyonetin elektrik aksamında oluşan şaseden dolayı çıktı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Karapazar Mahallesinde çıkan ve yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında; 2 çift çeker traktör, 1 kamyonet, 50 ton arpa, bin adet yonca balyası ve 3 ahır kül oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın, 2 gece önce park halindeki kamyonetin elektrik aksamında oluşan şaseden dolayı çıktı. Civardaki balya yığınına sıçrayan kıvılcımlar neticesinde yangın bir anda büyüdü. Alevleri gören köylüler panik içerisinde hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri Eskişehir’e 23 kilometre uzaklıktaki Karapazar’a ulaşana dek hızla büyüyen alevler önüne ne çıkarsa adeta küle çevirdi. Yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında; 2 çift çeker traktör, bir kamyonet, 50 ton arpa, bin adet yonca balyası ve 3 ahır kül oldu. Ayrıca yangın devam ederken köylüler tarafından ahırlardaki hayvanlar da kurtarıldı.
“Traktörü gözleri önünde yanan vatandaş kalp krizi geçirdi”
2 evin de zarar gördüğü yangında traktör sahiplerinden 1 kişi olayın üzüntüsüyle kalp krizi geçirdi. Ekmek teknesi gözleri önünde cayır cayır yanarken öylece izleyen vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bugün taburcu olan talihsiz vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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