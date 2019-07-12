Alevler tatil sitelerine yaklaştı; tatilciler taşlarla yangını söndürmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangın 8 saattir devam ediyor. Tatil sitelerine 20 metre yaklaşan alevlere tatilciler; kürek, süpürge ve taşlarla müdahale etti.

Bodrum’un Gürece Mahallesi’nde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İslamhaneleri ve Bağla mahallelerine kadar ulaşan alevlere çok sayıda itfaiye, orman ekibi, Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, Akut ekipleri ve tatilciler müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 13 araç, 55 itfaiye eri, orman ekiplerine ait 3 arazöz, 15 orman işçisi, 911 arama kurtarma ekiplerinde 10 gönüllü, Akut ekiplerinden 5 gönüllü yangına müdahale etti. 112 ekipleri de bölgede hazır bulundu.

3 helikopter havadan müdahale etti

Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarın ters dönmesiyle birlikte alevler zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. Karadan müdahale edilemeyen bölgeye gönderilen 1 helikopter müdahale etmeye başladı. Daha sonra hızını arttıran rüzgarla birlikte geniş bir alana yayılan yangın için 2 helikopter daha geldi. Akşam hava kararana kadar bazı bölgeleri söndüren 3 helikopter daha sonra hava kararmasıyla piste dönmek zorunda kaldı.