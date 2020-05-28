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Alevler tüm binayı sardı, canlarını zor kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Avcılar’daki Firuzköy Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bahçe katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangında, binada oturanlar hemen dışarıya çıkarak canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kerim Tekin Sokak’taki bir binanın bahçeye açılan giriş katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında başladı. İddiaya göre, burada oturanlar piknik tüpü ile çay içtikten sonra buradaki televizyon gibi elektrikli cihazları kapatıp uyumak üzere içeri girdikten sonra duman, ardından alevler yükseldi. Çıkış nedeni bilinmeyen ancak, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında balkonda bulunan plastik malzemeler kısa sürede tutuşarak, üst katlara doğru yükseldi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 ekibi kısa sürede geldi. 2'nci katta dumandan etkilenen 3 kişiye müdahalede bulunuldu. Binanın dış cephesinde başlayan ve bu yöndeki odalardaki eşyalara da zarar veren yangın itfaiyenin çabası ile söndürüldü.

ALEV TOPU

Bir üst katta oturan inşaat işçisi Servet Özal, mutfaktaki eşinin koku ve duman geldiği yolundaki eşinin uyarısı üzerine yatağından fırladığını belirterek, “Pencere bir anda alev topuna döndü. Kovalarla su alıp dökmeye çalıştık. Eşim perdeleri tutuşmasın diye çekti. Ancak, camlar peş peşe patlamaya başlayınca kendimizi son anda dışarı attık. İtfaiye güçlükle söndürdü. Eşyalarımızın çoğu yandı. Elbiselerimiz kullanılamaz durumda” dedi.

Aynı binada 3'üncü katta oturan ve yangından etkilenen Gülşen Aktoprak, ağır koku ve duman üzerine uyanarak dışarı çıktıklarını belirtirken, kendisi ile birlikte 2 kızının dumandan etkilendiklelrini, midelerinin yıkanarak, oksijen tedavisi uygulandığını söyledi. Aktoprak, yangın ile dehşeti yaşadıklarını, canlarını kurtardıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

Mahallede büyük korku yaratan yangın ardından sabah gelen belediye ekipleri yanarak kömürleşen bir kamyon dolusu eşyayı taşıyarak çöpe attı.
Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

(DHA)

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