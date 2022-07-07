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  4. Alevlerden içeri giremeyince... Mahsur kalan kişileri havada yakaladılar

Alevlerden içeri giremeyince... Mahsur kalan kişileri havada yakaladılar

07.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Indiana eyaletinde korku dolu anlar yaşandı. Bir evde çıkan yangında 5 çocuk ve yaşlı bir kadın mahsur kaldı. Evin dışında bekleyen polis ekipleri, mahsur kalan kişileri tek tek kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Madison'da polis ekibi, ihbar üzerine yangın çıkan eve geldi. İki katlı evdeki 5 çocuk ve büyükanneleri merdivenlerin ve kapının alevlere teslim olmasıyla üst katta mahsur kaldı.

CAMDAN ATALYARAK KURTULDULAR

Zamanla yarışının başladığı anlarda evdekiler camdan atlamaya karar verdi. Çocuklardan biri pencereyi kırarken, polisler de aşağıda onları beklemeye başladı. Polisin vücut kamerasına yansıyan korku dolu anlarda evdekilerin sırayla camdan atladığı görüldü. Yaşları 3 ila 13 arasında değişen 5 çocuk ve yaşlı kadın, polisler tarafından havada yakalandı.

"İÇERİ GİRMENİN BİR YOLU YOKTU"

Polislerden Josh Nolan, "Merdivenlerin tepesinde, ön kapıda yoğun ateş vardı. Yani o daireye girmemizin bir yolu yoktu. Pencereden dışarı çıkmak tek seçenekti” dedi.

İHA

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