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Alevlerden kaçmak için balkondan atladı

19.11.2020 14:11 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kadın, korkuyla balkondan aşağı atladı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kadın, korkuyla balkondan aşağı atladı. Şans eseri hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 11.00 sıralarında Onur Mahallesi 7374. Sokak’ta bulunan iki katlı bir evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple mutfakta yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Gülşah C. ise korkuyla balkondan aşağı atladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, hafif yaralanan Gülşah C. tedbir amaçlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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