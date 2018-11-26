HABER

Alevlere müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağının yanmasını önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 3 katlı binanın çatısı alev alev yanarken itfaiye eri, merdivenle binaya yaklaşarak, balkonda asılı Türk bayrağını alıp, yanmasını önledi.

Alevlere müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağının yanmasını önledi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 3 katlı binanın çatısı alev alev yanarken itfaiye eri, merdivenle binaya yaklaşarak, balkonda asılı Türk bayrağını alıp, yanmasını önledi. İtfaiye görevlisi, bayrağı itfaiye merdivenine asıp, yangına müdahale etmeye devam etti.
Yenişehir Mahallesi Deniz Sokak'taki Aynur Kul (61) ve çocuklarının yaşadığı 3 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap olan çatı katını tamamen saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede sokağa gelen itfaiye görevlileri, binanın 3 tarafından yangına müdahale etti. Bu sırada merdivenden yangına müdahale eden itfaiye eri, binaya yaklaşarak, 3'üncü katın balkonunda asılı Türk bayrağını alarak, yanmasını önledi. İtfaiye görevlisi, daha sonra bayrağı merdivene asarak, yangına müdahale etmeyi sürdürdü.
Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev sahibi Aynur Kul, itfaiye erlerinin çalışmasını izlerken, gözyaşı döktü. Yangının çıktığı evde yaşayan Adem Kul, "Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Yukarıda çocuklar vardı. Çocukları apar topar aşağı indirdik. Doğal gaz vanalarını kapattık; ama yangının nasıl çıktığı bilinmiyor. Çocukları çıkardıktan sonra yangın çoğaldı. İçeri girme şansımız olmadı. İçerideki eşyalar da yeniydi. Yeni tadilat yapılmıştı. Tamamen yandı eşyalar; ama yapacak bir şey yok. Cana bir şey gelmesin" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Alevlere müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağının yanmasını önlediAlevlere müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağının yanmasını önlediAlevlere müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağının yanmasını önlediAlevlere müdahale eden itfaiye eri, Türk bayrağının yanmasını önledi

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
7 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ağabeyini bıçakladı7 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ağabeyini bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

İlginizi Çekebilir

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.