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  4. Alevlere teslim olan araç 3 dakikada küle döndü

Alevlere teslim olan araç 3 dakikada küle döndü

14.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Manisa’da seyir halindeki hafif ticari aracın bir anda alev alması sonucu araç küle döndü.

Manisa’da seyir halindeki hafif ticari aracın bir anda alev alması sonucu araç küle döndü. Yangının başlamasından sadece 3 dakika sonra itfaiye ekiplerinin araca müdahale etmesine rağmen küle dönen araç, yangını görüntüleyen vatandaşları da şaşırttı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi İzmir Caddesi’nde Mehmet Kaya idaresindeki 35 AH 5101 plakalı Ford marka hafif ticari araç, seyir halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başladı. Sürücünün kendisini güçlükle dışarıya atığı araç yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını anında söndürdü. Sadece 3 dakika içinde aracın küle dönmesini görüntüleyen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aracın yandığı ve itfaiyenin müdahale ettiği o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimsenin yara almadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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