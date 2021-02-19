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  4. Alevlere teslim olan evine girip paralarını kurtarmaya çalıştı

Alevlere teslim olan evine girip paralarını kurtarmaya çalıştı

19.02.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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Düzce’de 7 kişilik ailenin yaşadığı ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Düzce’de 7 kişilik ailenin yaşadığı ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Ailesi ile birlikte evsiz kalan vatandaş, içeride bulunan paralarını kurtarmak için defalarca eve girmeye çalıştı.

Olay, Aziziye Mahallesi 984. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin yandığını gören anne ve 5 çocuğu kendini son anda sokağa attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev topuna dönen eve müdahale etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken yabancı uyruklu ev sahibi Muhammed Alyasın, eve dalarak paralarını yanmaktan kurtarmak istedi.

İtfaiye ekipleri tarafından iki kez içeri girmesi engellenen Alyasın, yangının kontrol altına alınması sonrasında eve girerek içerideki paralarını aldı. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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