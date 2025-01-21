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Alevlere teslim olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nin ünlü işletmesi Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.01.2025 10:52
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan ve bugün yangına kurban giden Grand Kartal Otel, Mazhar Murtezaoğlu’na ait bir işletmedir. Peki bu işletmenin sahibi Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel hakkında bilinmeyenler...

Alevlere teslim olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nin ünlü işletmesi Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Pek çok kış tatili severin uğrak mekanı Kartalkaya'da gece saatlerinde yaşanan feci yangının ardından akıllarda merak uyandıran sorular oluştu. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve özellikle kış tatilleri için tercih edilen Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak 2025 tarihinde büyük bir yangın çıktı. Saat 03:27’de, otelin 2. katındaki restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm oteli etkisi altına almaya başladı.

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FECİ YANGINDA AĞIR HASAR

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında can ve mal kaybı yaşandı. Yangının dördüncü katındaki restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede oteli sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter yönlendirildi. Özellikle otelin ahşap yapısı kaynaklı hızla yayılan yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yaralandı.

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GRAND KARTAL OTEL NEREDE?

Grand Kartal Otel, Bolu il sınırlarında yer alan ve Köroğlu Dağları’nın zirvesine inşa edilmiş olan bir dağ oteli. Kış aylarında kayak ve doğa tatili yapmak isteyenlerin tercih ettiği uğrak bir bölge.

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GRAND KARTAL OTEL KİMİN?

Grand Kartal Otel’in hikayesi, Mazhar Murtezaoğlu’yla başlıyor. Aslen Rizeli olan Murtezaoğlu, 1960 yılında Bolu’ya gelerek Bolu Dağı Kantini’ni kurmuş ve adını ise hazırladığı yemeklerle duyurmuştur.

Murtezaoğlu, 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini atmış ve bu projeyle, Bolu’nun turizm potansiyelini dünyaya tanıtmıştır.

İsviçre'den ilham alarak, Bolu’nun el değmemiş zirvesi Kartalkaya’da bir kayak merkezi kurma hayalini gerçekleştiren Murtezaoğlu, bölgedeki altyapı eksikliklerine rağmen önce Kartal Otel’i, ardından ise Grand Kartal Otel’i inşa ediyor.

Grand Kartal Otel, 2000 metre rakımda yer alıyor.

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MAZHAR MURTEZAOĞLU KİMDİR?

1926 yılında Rize'de doğan Murtezaoğlu 30 Nisan 2019 yılında hayatını kaybetti.

1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atmasıyla tanınan Türk turizmci Murtezaoğlu'nun adı Sakarya ve Bolu'daki iki caddeye verildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da Murtezaoğlu'na özel ödül verilmiştir.

Hüseyin Tunçay, Murtezaoğlu'nun hayatını konu alan "Bolu'da İz Bırakanlar 1- Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu" isimli kitabı yazmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel Mazhar Murtezaoğlu
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