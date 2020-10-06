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Alevlerin arasına atlayan genç 5 çocuğu kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 14:21 | Son Güncelleme

Adıyamanlı bir genç ikamet yangınında alevlerin arasında kalan yaşı küçük 5 kardeşi ölümden son anda kurtardı.Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1310 Sokak içerisinde Muhammed Casim’in kaldığı ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.

Adıyamanlı bir genç ikamet yangınında alevlerin arasında kalan yaşı küçük 5 kardeşi ölümden son anda kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1310 Sokak içerisinde Muhammed Casim’in kaldığı ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Yangının çıktığı esnada evde yalnız bulunan ve yaşları 2 ile 11 arasında değişen Adnan, Fatma, İsmail, Mustafa ve Hamu Casim isimli 5 kardeş alevlerin arasında kalarak çığlık atmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören Adıyamanlı genç Serkan Akma, içeriye girmeye çalıştı. Bahçe kapısının kilitli olduğunu fark eden Adıyamanlı genç, duvardan atlayarak bahçeye girmeyi başardı. Biran olsun düşünmeden alevlerin arasına dalan Serkan Akma, içeride bulunan 5 kardeşi alarak alevlerden kurtardı. Çocukları aynı bahçede bulunan bir evin odasına koyan Serkan Akma, durumu itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlere müdahale edemeyen Serkan Akma, ekipler gelene kadar çocukları sakinleştirerek biran olsun başından ayrılmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlerin söndürülmesi sonrasında Adıyamanlı genç tarafından kurtarılan Suriyeli 5 kardeş, evden dışarıya çıkarıldı. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan kardeşler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 5 kardeşin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan çocukları kurtarmak için alevlerin arasına atlayan Serkan Akma’nın ise kaşları, kirpikleri ve saçlarının yandı.
Adıyamanlı gencin kendilerini kurtardığını söyleyen Mustafa Casim, “Evet içerideydik. Büyük bir adam geldi bizi kurtardı. Bizim evin içerisine girip bizi kurtardı. Ben kardeşlerime çıkın çıkın dedim onlarda çıkamadı. O adam gelip onları kurtardı. Evin içerisinde 5 kişiydik” dedi.
Suriyeli 5 kardeşi kurtaran Serkan Akma ise, “Evde oturuyordum birden yangın çıktı ve çocukların sesi gelince bende atladım içeriye. Bende çocukları alıp buraya koydum. Valla yapabileceğim bir şey yoktu, müdahale edemedim yangına. İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekledik. Evet kaşım saçlarım ateşten dolayı yandı. Evet ateşin ortasına atladım” diye konuştu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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