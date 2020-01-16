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  4. Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki Merve’ye hüzünlü veda

Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki Merve’ye hüzünlü veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Merve Kedik, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Merve Kedik, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede duygusal anlar yaşanırken, minik kızın anne ve babası tabutunun başından ayrılamadı.
Yangın, Aliağa ilçesi Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana gelmişti. Bir evde çıkan yangında 2. katta bulunan 5. sınıf öğrencisi Merve Kedik (11), hızla yayılan alevlerin ortasında kalmıştı. Ahşap çatı ile ahşap tavan çökmesi sonucu enkaz altında kalan minik Merve’nin cansız bedeni, ekipler tarafından bulunmuştu.
11 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından önce Aliağa Devlet Hastanesine, daha sonra ise İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada gerçekleşen otopsinin ardından küçük Merve’nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Anne ve babası tabutunun başından ayrılmadı
Minik Merve’nin cansız bedeni, cenaze töreni için ardından Aliağa Kapıkaya Mahallesi Camii’ne getirildi. Cenazede duygusal anlar yaşandı. Merve’nin annesi ve babası, yangında kaybettikleri kızlarının tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Kalabalık camiye sığmayınca Merve Kedik’in cenaze namazı mezarlıkta kılındı. Kedik’in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Kedik ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Ablası korkunç kazadan yaralı kurtulmuş
Merve Kedik’in ablası Fatma Kedik’in de 2008 yılında ilçede meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.
Öte yandan, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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