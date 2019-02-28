Alevlerin arasında kalan 3 yaşlıyı kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında evde mahsur kalan 3 yaşlı alevlerin arasına giren bir komşu tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki 2 katlı binada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Yangının büyüdüğünü fark eden komşulardan Yusuf Çınarlı, binadaki Leman Marmara (90) ile alt katta oturan Aşkın (85) ve Ayfer Orbay (82) çiftini alevlerin arasından çıkardı.

Aşkın Orbay'ın evde kedilerinin olduğunu söyleyerek gözyaşı dökmeye başlaması üzerine yeniden binaya giren Çınarlı, molozların arasında sıkışan 5 kediyi kurtardı.

Çınarlı, bu sırada bir kedinin kendisini tırmalaması sonucu yüzünden ve elinden yaralandı.

Dumandan etkilenen 3 kişi ile kedinin tırmaladığı Çınarlı'ya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Leman Marmara, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından söndürme çalışmalarını izleyen Aşkın ve Ayfer Orbay çifti kedilerden birini kucaklarına alıp sevmeleri duygusal anlar yaşattı.