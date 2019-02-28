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Alevlerin arasında kalan 3 yaşlıyı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı binada mahsur kalan 3 yaşlı, bir komşunun müdahalesiyle kurtarıldı - Binadaki 5 kedi de aynı kişi tarafından dışarıya çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında evde mahsur kalan 3 yaşlı alevlerin arasına giren bir komşu tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki 2 katlı binada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Yangının büyüdüğünü fark eden komşulardan Yusuf Çınarlı, binadaki Leman Marmara (90) ile alt katta oturan Aşkın (85) ve Ayfer Orbay (82) çiftini alevlerin arasından çıkardı.

Aşkın Orbay'ın evde kedilerinin olduğunu söyleyerek gözyaşı dökmeye başlaması üzerine yeniden binaya giren Çınarlı, molozların arasında sıkışan 5 kediyi kurtardı.

Çınarlı, bu sırada bir kedinin kendisini tırmalaması sonucu yüzünden ve elinden yaralandı.

Dumandan etkilenen 3 kişi ile kedinin tırmaladığı Çınarlı'ya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Leman Marmara, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından söndürme çalışmalarını izleyen Aşkın ve Ayfer Orbay çifti kedilerden birini kucaklarına alıp sevmeleri duygusal anlar yaşattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşkın Orbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının üst katta başladığını ardından etrafı bir anda duman sardığını söyledi.

Evde 5 kedi beslediklerini anlatan Orbay, "Oturduğumuz evin elektrik tesisatı binadan dolayı oldukça eski. Yangın büyüyünce vatandaşların yardımıyla dışarı çıktık ama kedilerimiz içeride kaldı. Çok şükür bütün kedilerimiz sağ salim kurtarıldı." diye konuştu.

Yavuz Çınarlı ise alevlerin arasından 3 kişiyi çıkardıktan yeniden içeriye girerek kedileri kurtardığını anlattı.

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kedi kurtarma operasyonu yangın yaşlı çift

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