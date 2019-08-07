Alevlerin arasında kalan kaplumbağaları ekipler kurtardı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan iki kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Borlu Mahallesi Çay Kenarı mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlerin arasında iki kaplumbağa olduğunu belirledi.

Ekipler, kaplumbağaları zarar görmeden bölgeden çıkardı. Yaralanmadıkları belirlenen kaplumbağalar doğaya salındı.

Söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

