HABER

Alevlerin arasında kalan kaplumbağaları ekipler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 20:40 | Son Güncelleme

Alevlerin arasında kalan kaplumbağaları ekipler kurtardı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan iki kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Borlu Mahallesi Çay Kenarı mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlerin arasında iki kaplumbağa olduğunu belirledi.

Ekipler, kaplumbağaları zarar görmeden bölgeden çıkardı. Yaralanmadıkları belirlenen kaplumbağalar doğaya salındı.

Söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

PARTNERTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyorTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyor
Vali Tavlı: Maden sahası Kaz Dağları'na kuş uçumu 40 km uzaklıktadırVali Tavlı: Maden sahası Kaz Dağları'na kuş uçumu 40 km uzaklıktadır
Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyorKabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaplumbağa köprübaşı yangın

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Elazığ’dan dünya pazarına!

Elazığ’dan dünya pazarına!

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Acı haberi böyle aldı

Acı haberi böyle aldı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İndiği dolmuşun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Arsasından geçtiği gerekçesiyle yolu kapattı

Yolu trafiğe kapattı! Sebebi ise...

Beylikdüzü’nde lüks sitede yılan paniği

Yer: İstanbul! Lüks sitede yılan paniği

Bodrum'daki yangın büyüyor!

Ünlü tatil beldesindeki yangın büyüyor!

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.