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Alevlerin arasında kalan ’Prenses’ için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki üç katlı bir apartmanda çıkan yangında alevler arasından baygın halde bulunan ’Prenses’ isimli köpek, itfaiye eri tarafından kurtarılırken, oksijen verilen köpek ambulansla veterinere götürüldü.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki üç katlı bir apartmanda çıkan yangında alevler arasından baygın halde bulunan ’Prenses’ isimli köpek, itfaiye eri tarafından kurtarılırken, oksijen verilen köpek ambulansla veterinere götürüldü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Aydoğdu Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerindeki üç katlı binanın zemin katında meydana geldi. Üç katlı binanın zemin katından dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Alevlerin sardığı evde bir köpeğin olduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri köpeği bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramada Prenses isimli köpek banyoda baygın halde bulundu. İtfaiye eri tarafından banyodan alınan köpek dışarıya çıkartılarak su verildi, oksijen tüpü ile müdahale edildi. Bir süre sonra kendine gelen köpek sağlık ekipleri tarafından ambulansla veterinere götürüldü. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hayatta tutmak için yoğun çaba sarf ettikleri Prenses’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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