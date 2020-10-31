HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 01:46 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydan gelen yangında yaşlı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtuldu.Yangın, Yıldızeli ilçesi Büyükakören köyünde meydan geldi.

Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydan gelen yangında yaşlı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtuldu.

Yangın, Yıldızeli ilçesi Büyükakören köyünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki H.K. ve 71 yaşındaki kardeşi Peruza K.’nin yaşadığı evde yangın çıktı. Evden alevler çıktığını gören köylüler, yaşlı adamı alevlerin içerisinden yaralı olarak kurtarmayı başardı. Peruze K.’nın kurtarılmaya çalışıldığı esnadaysa ev çöktü. Yaşlı kadın alev alev yanan evin içerisinde can verdi. Olay yerine gelen Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Söndürme çalışmalarının ardından evin içerisinden yaşlı kadının cesedi çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ise tedavisine devam ediliyor.
Yangının, kardeşlerin sobadan çıkardıkları köz dolu kovayı plastik kapının yanına koyduğu ve kapının alev almasıyla çıktığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişmeEnkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Süresiz nafaka kalkıyor mu?Süresiz nafaka kalkıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
İzmir depreminde korkunç anlar! Kelime-i şehadet getirdiler
İzmir depreminde korkunç anlar! Kelime-i şehadet getirdiler
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...
Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Diğer Haberler
Bakan Koca: İzmir halkının yanındayız
Bakan Koca'dan 'İzmir' paylaşımı
Bakan Dönmez'den deprem bölgesi için flaş elektrik ve doğalgaz açıklaması
Elektrik ve doğalgaz kesintisi için flaş açıklama
Bakan Pakdemirli'nin enkaz altında telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Kuşadası'nda depremde 35 kişi yaralandı, 100 binada hasar oluştu
Kuşadası'nda depremde 35 kişi yaralandı
İzmir depremi sonrası hastaneye koştular! Kimi sinir krizi geçirdi, kimi umutla bekledi
Deprem felaketi sonrası hastanelere akın ettiler
İzmir'deki depremde anne ile çocuğun korku dolu anları
Dehşete düşüren anlar kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.