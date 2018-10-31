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Alevlerin arasında kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 19:23 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve 10 dönümlük alanın kül olduğu yangında, alevler arasında kalan yavru köpeği son anda itfaiye kurtardı.

Alevlerin arasında kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve 10 dönümlük alanın kül olduğu yangında, alevler arasında kalan yavru köpeği son anda itfaiye kurtardı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Dalyan mevkiinde göçmen kuşların uçuş güzergahında bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. 10 dönümlük alanın kül olduğu yangında, alevler arasında kalan yavru sokak köpeği ise son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Korkudan titreyen yavru köpek, sağlık durumu kontrol edildikten sonra annesinin yanına bırakıldı.
Sazlıkların ot çıkması için çobanlar tarafından yakıldığını iddia eden çevredekiler ise yanan alanlarda birçok hayvanın telef olduğunu ve dumandan etkilendiğini ileri sürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Alevlerin arasında kalan yavru köpeği itfaiye kurtardıAlevlerin arasında kalan yavru köpeği itfaiye kurtardıAlevlerin arasında kalan yavru köpeği itfaiye kurtardıAlevlerin arasında kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

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