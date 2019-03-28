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Alevlerin arasında kaldı rüya sandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı.

Alevlerin arasında kaldı rüya sandı

İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Uyurken yangını fark eden ve can havliyle evden kaçan genç kız elinden yaralandı.
Sabah saatlerinde Çamönü Mahallesi’nde Ürkmez ailesine ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanları gören çevre sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde uyuyan ve duman kokusunu duyarak uyanan Kader Ürkmez (16) isimli genç kız, can havliyle kendisini dışarıya atmak isterken yanan kapıdan dolayı elinden yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol atına alırken, ev ve evin içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri Kader Ürkmez’e ilk müdahaleyi de olay yerinde yaptı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rüya görüyor sandı
Yangın sırasında evde olan Kader Ürkmez, “Evde uyuyordum. Kalktığımda her yerin dumanla kaplı olduğunu gördüm. Hatta rüya gördüğümü sanıp tekrar uyuyacaktım. Kardeşimin yatağının yandığını görünce olayın farkına vardım ve onun yandığını düşündüm. Kendimi hemen dışarıya attım. Ben çıktıktan sonra alevler arttı ve ev çöktü. Sadece elimden yaralandım” dedi.

Alevlerin arasında kaldı rüya sandı

Alevlerin arasında kaldı rüya sandı

Alevlerin arasında kaldı rüya sandı

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