Alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen anne Sena, baba Ali K. ile Serkan İpek'e de olay yerinde müdahale etti.

İddiaya göre, Konak ilçesi Rakım Erkutlu Caddesi'nde annesi Sena ve babası Ali K. ile bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan İbrahim K. (48) psikolojik sorunları nedeniyle oturdukları evin kapısını kilitleyerek yangın çıkardı.

- "İnsanlık vazifemi yaptım"

Aileyi kurtaran Serkan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı kahvehanenin karşısındaki apartmandan "yardım edin" çığlıkları duyması üzerine dışarı çıktığını ve hiç düşünmeden binaya koştuğunu ifade etti.

Kapının kilitli olması nedeniyle içeri girmekte güçlük yaşadığını ifade eden İpek, "O anda kendimi düşünmek hiç aklıma gelmedi. Dumandan çok etkilendim. Nefes alamayacak duruma gelsem de kapıyı kırarak eve girmeyi başardım. Önce yaşlı çifti dışarı çıkardım. Sonrasında ise evdeki diğer kişiyi dışarı çıkarmayı başardım. Bu sırada ambulans ve itfaiye yetişti. Ben insanlık vazifemi yaptım." dedi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay sonrası yangının çıktığı evde inceleme yaptı.

