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Alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kişi ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi - Evdeki 3 kişiyi kahvehane çalışanı kurtardı - Aileyi kurtaran Serkan İpek: - "O anda kendimi düşünmek hiç aklıma gelmedi. Ben insanlık vazifemi yaptım"

İZMİR (AA) - İzmir'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kişi ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

İddiaya göre, Konak ilçesi Rakım Erkutlu Caddesi'nde annesi Sena ve babası Ali K. ile bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan İbrahim K. (48) psikolojik sorunları nedeniyle oturdukları evin kapısını kilitleyerek yangın çıkardı.

Anne Sena K'nın evin balkonuna çıkarak yardım istemesi üzerine binanın karşısındaki kahvehanede çalışan Serkan İpek (39) ailenin yardımına koştu.

İpek, kapısını kırarak içeri girdiği evde bulunan 3 kişiyi dışarı çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İbrahim K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan İbrahim K'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen anne Sena, baba Ali K. ile Serkan İpek'e de olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Av merakı bulunan İbrahim K'nın evde bulunan av fişeklerinin de yangın sırasında patladığı belirtildi.

- "İnsanlık vazifemi yaptım"

Aileyi kurtaran Serkan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı kahvehanenin karşısındaki apartmandan "yardım edin" çığlıkları duyması üzerine dışarı çıktığını ve hiç düşünmeden binaya koştuğunu ifade etti.

Kapının kilitli olması nedeniyle içeri girmekte güçlük yaşadığını ifade eden İpek, "O anda kendimi düşünmek hiç aklıma gelmedi. Dumandan çok etkilendim. Nefes alamayacak duruma gelsem de kapıyı kırarak eve girmeyi başardım. Önce yaşlı çifti dışarı çıkardım. Sonrasında ise evdeki diğer kişiyi dışarı çıkarmayı başardım. Bu sırada ambulans ve itfaiye yetişti. Ben insanlık vazifemi yaptım." dedi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay sonrası yangının çıktığı evde inceleme yaptı.

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