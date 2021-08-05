Alevlerin arasından anne ve babasını kurtardı, başka bir yangında yaralandı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde çalışan Ferhat Okudan (37), 9 gün önce Kalemler Mahallesi'nde başlayan orman yangınını haber alır almaz anne ve babasının yaşadığı eve geldi. Alevlerin sardığı evden anne ve babasını çıkaran Okudan, daha sonra evlerine yakın bir bölgede çıkan yangının ortasında kalarak yaralandı.

Ferhat Okudan, yaptığı açıklamada, otelde çalışırken annesinin, arayarak "köyün yandığını" söylediğini aktardı. Motosikletle köye geldiğinde yangının evlerine yaklaştığını gördüğünü belirten Okudan, sonrasında alevlerin sardığı evlerinden anne ve babasını güçlüklü çıkardığını anlattı.

Evlerine yakın bölgede daha sonra tekrar yangın başladığını ifade eden Okudan, şunları kaydetti:

"YÜZÜM YANMAYA, KULAKLARIM DÜŞMEYE BAŞLADI"

"İki yangın arasında kaldım ama yangın o kadar hızlı geliyor ki... 30 saniye bekledim ya yangının arasında kalacağım ya da yangının arasına gireceğim. Traktöre bindim, ben gidiyorum yangın geliyor, en son dayanamadım yangının arasına girdim. Traktörle yangının arasından çıktım. 5-10 dakika hiç hissetmedim, daha sonra yüzüm yanmaya başladı. Kulağım yere düşmeye başladı, kıkırdaklar erimeye başlamış. Bacaklarımın yandığı hissetmeye başladım. Baktım bacaklarım yanmış, beş dakika sonra kolumu hissetmemeye başladım."

Sonrasında hastaneye gidip tedavi olduğunu anlatan Okudan, ağrıdan uyuyamadığını söyledi.

"TOPLU İĞNE BİLE KALMADI"

Okudan, "Başka hiçbir şey almadım, anne ve babamı aldım, çıktık. Evden bir toplu iğne bile almadık. Bizim iki tane evimiz vardı. Bir de malzemelerimizi koyduğumuz depomuz vardı. Depomuz doluydu, mazotumuz, gübremiz vardı. Hepsi gitti. Bir tane toplu iğne bile kalmadı" ifadelerini kullandı.

"10 DAKİKADA YANDI, 20 DAKİKADA YIKILDI"

Anne ve babasının hasar tespit çalışmasından sonra yıkılan evlerinin bulunduğu yere gelmek istediğini belirten Okudan, "Benim doğup büyüdüğüm, yaşadığım... Bütün hatıralarım gitti sadece toprak kaldı. 10 dakikada yandı, 20 dakikada yıkıldı. 20 dakikada da temizlenir. Hepsi bir saat bile değil" dedi.

AA

