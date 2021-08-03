Alevlerin arasından kurtardıkları köpeğe elleriyle su içirdi

Alevlerden etkilen köpeğin korkusu gözlerine yansırken jandarmanın davranışı takdir topladı. Manavgat ve çevre ilçelerinde 7 gündür aralıksız devam eden orman yangınlarında itfaiyeler ile birlikte Jandarma ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN BULDULAR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yangına müdahale ettikleri bir mahallede alevlerin arasında kalan bir köpek buldu. Köpeği olay yerinden uzaklaştıran ekipler sakinleşmesi için hayvana elleriyle su içirdi.

İHA

