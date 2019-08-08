HABER

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 05:47 | Son Güncelleme

Gece saatlerinde iki katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Gece saatlerinde iki katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik zorlu müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, alevler içerisinde kalan 1 güvercin itfaiye erlerince kurtarıldı. Yaralı güvercin vatandaşlar tarafından himaye altına alınarak tedavi edildi.
Yangın, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Kaymak Sokak üzerinde bulunan iki katlı tekstil fabrikasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm fabrikayı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 50 itfaiye eri, 10 itfaiye aracıyla dört bir yandan yangına müdahale etti. Merdivenli itfaiye aracıyla havadan müdahalede bulunan ekipler, aynı zamanda çevrede bulunan iş yerlerinin çatılarına da çıkarak alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasına engel oldu. Yangın, yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Yanmak üzere olan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Alev topuna dönen fabrikayı bir yandan söndürmeye çalışan ekipler, aynı zamanda fabrikada herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol edip tahliye etmek için mücadele etti. Yangının devam ettiği sırada fabrika içerisine giren bir itfaiye eri, alevler içerisinde kalan bir güvercini fark etti. Güvercini mahsur kaldığı yerden kurtarmak için harekete geçen itfaiye eri, yanmak üzere olan ve bir çok yerinde yara izi olan güvercini dışarıya çıkararak kurtardı. Çevrede bulunan vatandaşların himaye altına aldığı güvercin tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper Kupa'da şampiyon G.Saray!

Süper Kupa'da şampiyon G.Saray!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Atambayev’in evine operasyon! Çatışma çıktı

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.