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Alevlerin içinde kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı

24.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında içeride kalan ve dumandan etkilenen şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Yangın, saat 14.30 sıralarında Basmane semti 1296.

İzmir’in Konak ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında içeride kalan ve dumandan etkilenen şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Basmane semti 1296. Sokak’taki üç katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Zemin katta tek yaşadığı ve geçimini hurdacılıkla sağladığı belirtilen M.A.E. (28), iddiaya göre hurdaları yaktığı sırada yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine müdahale eden M.A.E. başarılı olamazken, dumanın içinde kaldı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri, AKS 110 ekipleri ve polis sevk edildi. Alevlere müdahale eden ve kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, baygın vaziyetteki M.A.E.’yi de dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği belirlenen M.A.E., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.A.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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