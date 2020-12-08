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Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı

08.12.2020 13:27 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın sonucu ev tamamen küle döndü.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın sonucu ev tamamen küle döndü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam ise komşusu tarafından son anda kurtarıldı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi Doğan Sokak’ta saat 10.30 sıralarında çıkan yangında ahşap bir bina tamamen kül oldu. Evde tek başına yaşayan Selahattin Bozkurt (70) komşularının yardımıyla yangından son anda kurtarıldı.
Olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekipleri tarafından yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ahşap bina tamamen yanarken, çevrede bulunan ahşap binalara sıçraması önlendi. Yangının içinde kalan 70 yaşındaki Selahattin Bozkurt, "Evin ön odasında kahvaltı yapıyordum. Yangından haberim olmadı. Bir anda çatırtı koptu. Alevlerin içinde kaldım, neden olduğunu bilemiyorum" dedi.
Yangının içinde kalan Selahattin Bozkurt’u evin duvarından atlayarak kurtaran esnaf, Mehmet Kıvırcık, "Komşumuzun evinden alevler çıkmaya başladı. Kapıyı açmaya çalıştık. Kapı kilitliydi. Duvardan atlayarak, ev sahibini dışarıya çıkardık" dedi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma devam ederken yangından kurtarılan Selahattin Bozkurt tedbir amaçlı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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