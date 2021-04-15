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Alevlerin ortasında balık keyfi!

15.04.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus'taki Sluç nehri kıyısında yangın çıktı. Slutsk bölgesindeki yangından alevlerden çok yangının ortasında balık tutmaya çalışan adam dikkat çekti. Görenlerin kamerasına sarıldığı anlar kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı. İşte yangına aldırış etmeden nehir kenarında balık tutmaya devam eden o kişi...

Belarus'un Slutsk bölgesinde bulunan Sluç nehri kıyısında alevlerin arasında balık tutan bir adamın görüntüleri gündem oldu. Nehir kenarındaki çalılıklarda çıkan yangına aldırış etmeden balık tutmaya devam eden adam, yangınların bölge için sıradan bir durum olduğunu söyledi. Yerel gazetelerde yer alan haberlerde ismi belirtilmeyen adam, “Burada yeni bir şey yok. Her yıl buralarda yangın olur, itfaiyeciler yangını söndürmeye gelir" dedi. Adının yayınlanmasını istemeyen balıkçı, "Benim ünlü olmaya ihtiyacım yok" diye konuştu.

'BAŞKALARIYLA RÖPORTAJ YAPIN' ÇIKIŞI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Belarus'un yanı sıra Ukrayna ve Rusya'dan gazetecilerin de kendisi ile röportaj yapmak istediğini söyleyen balıkçı, "Eğer röportaj isterlerse Penza bölgesinde birçok balıkçı var. Onlarla röportaj yapsınlar" dedi.

İHA

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