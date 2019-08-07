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Alevlerin ortasında kalan kaplumbağalar son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 22:54 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangının ortasında kalan 2 kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

Alevlerin ortasında kalan kaplumbağalar son anda kurtarıldı

Emre Saçlı/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangının ortasında kalan 2 kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Borlu Mahallesi Gerencik Deresi mevkiindeki sazlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahalede bulunan ekipler, yangın bölgesinde 2 kaplumbağanın olduğunu fark etti. Kaplumbağalar yanmaktan son anda kurtarılırken, yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, yangından kurtarılan 2 kaplumbağa güvenli bir bölgeye bırakıldı.

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Alevlerin ortasında kalan kaplumbağalar son anda kurtarıldıAlevlerin ortasında kalan kaplumbağalar son anda kurtarıldıAlevlerin ortasında kalan kaplumbağalar son anda kurtarıldı

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