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  4. Alevlerin ortasında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

Alevlerin ortasında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 09:56 | Son Güncelleme

Denizli Acıpayam'da çıkan ev yangınında alevlerin ortasında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi.

Alevlerin ortasında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesinde meydana geldi. Osman Akın (90) isimli yaşlı adamın yaşadığı evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken bir yandan da içerde bulunan Akın’ı çıkarmak için uğraş verdi. Ekipler kısa süren çalışmanın ardından Akın’ın evdeki cansız bedenine ulaştı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunan Akın’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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