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Alevlerin sardığı daire küle döndü

08.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Denizli’de 5 katlı binanın giriş katında yükselen alevler paniğe neden oldu.

Denizli’de 5 katlı binanın giriş katında yükselen alevler paniğe neden oldu. Evin tamamen küle döndüğü yangında içeride kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi ise klima motoru kaynaklı olabileceği düşünülüyor.
Yangın, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanın giriş katındaki Mustafa Fidan’a ait daire bir anda alev ve dumanlara teslim oldu. Apartmanda yaşayan vatandaşlar korku ve panikle kendini dışarıya atarken diğer vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Alevleri izleyen meraklı vatandaşlar ise güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken alevlerin diğer dairelere sıçrama ihtimaline karşı apartman tamamen boşaltıldı. Alevlerin yükseldiği dairede kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Soğutma çalışmaları devam ederken bir yandan ise yangının çıkış nedenine yönelik çalışmalar yapıldı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi olarak balkonda bulunan klima motorundan kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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