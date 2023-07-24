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  4. Alevlerin yükseldiğini görenler ihbar etti! Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını

Alevlerin yükseldiğini görenler ihbar etti! Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını

24.07.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangına havadan ve karadan müdahalede bulunmak üzere ekipler sevk edildi.

Alevlerin yükseldiğini görenler ihbar etti! Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını

Yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor.

(İHA)

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